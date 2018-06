Concurrent profiteert van afwezigheid Herlings

De negenvoudig wereldkampioen won beide manches en verkleinde daarmee zijn achterstand op Herlings in de WK-stand tot twaalf punten.

De 23-jarige Nederlander ontbrak in Ottobiano vanwege een gebroken sleutelbeen, woensdag opgelopen toen hij tijdens een training ten val kwam. Herlings liet zich direct opereren.

De drievoudig kampioen in de MX2-klasse was dit seizoen vooralsnog superieur in de MXGP. Herlings won acht van de tien grands prix en had in het WK een voorsprong van 62 punten op Cairoli opgebouwd.

Bij afwezigheid van Herlings pakte de Italiaan in Lombardije de volle buit, waardoor de strijd om de wereldtitel weer helemaal open ligt.

Glenn Coldenhoff eindigde als negende en nam 22 punten mee. De 27-jarige Brabander is de nummer zeven in de WK-stand met 289 punten, bijna tweehonderd minder dan Herlings (486).

Over twee weken staat de GP van Indonesië op het programma. Onduidelijk is of Herlings dan weer op zijn KTM kan klimmen.