’Als Stam dat doet, pikken Kuyt en Troost het niet’

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

De basisplaats van Renato Tapia tegen Dinamo Tbilisi was niet alleen een dikke middelvinger van de Peruviaan naar Feyenoords interim technisch directeur Sjaak Troost, maar ook een signaal van trainer-coach Jaap Stam naar Troost en Dirk Kuyt. De Katwijker is het hulpje van Troost, trainer van Feyenoord onder 19 jaar en hij loopt een dag in de week stage bij Stam.