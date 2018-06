PSV’er Lozano zorgt voor megastunt tegen wereldkampioen Duitsland

Lozano vond tien minuten voor rust na een vlijmscherpe counter het net. Javier 'Chicharito' Hernández zette de PSV’er met een steekpass aan het werk. Chucky kapte Mesut Özil aan de linkerkant van het strafschopgebied van Manuel Neuer kinderlijk eenvoudig uit en knalde vervolgens met rechts hard raak in de korte hoek: 0-1.

Het leidde tot dolle vreugde bij Lozano - bij PSV goed voor 19 goals en 11 assists - en zijn ploeggenoten. Toch bleven ze in het vervolg uiterst zakelijk het strijdplan hanteren: als collectief verdedigen én counteren.

Toni Kroos was voor de rust met een vrije trap nog dicht bij de gelijkmaker, maar de inzet van de fijnbesnarde middenvelder eindigde op de lat.

Al snel na de rust besloot bondscoach Joachim Löw alles of niets te spelen. In de zestigste minuut bracht hij aanvaller Marco Reus voor controlerende middenvelder Sami Khedira en later kwam spits Mario Gomez voor verdediger Marvin Plattenhardt.

De Duitsers slaagden erin om de druk flink op te voeren, maar echt grote kansen leverde het niet op. Julian Brandt was vlak voor tijd nog wel dichtbij een goal, maar zijn schot belandde op de buitenkant van de paal.

Aan de andere kant bleven de Mexicanen gevaarlijk met razendsnelle counters, maar ook zij hadden - ondanks meerdere overtalsituaties - veel moeite om daadwerkelijk het net te vinden. Waardoor het - tot ontsteltenis van de Duitsers - bij 0-1 bleef.

Duitsland kroonde zich vier jaar terug voor de vierde keer in de geschiedenis tot wereldkampioen. In de finale werd het Argentinië van Lionel Messi verslagen. Mario Götze, die in Rusland ontbreekt, maakte in de velenging het winnende doelpunt.

Het andere duel in Groep F gaat tussen Zweden en Zuid-Korea en wordt maandag gespeeld. De aftrap is om 14:00 uur.