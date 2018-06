Mexicaan Márquez in select gezelschap

De 39-jarige Márquez kwam zondag tijdens de eerste groepswedstrijd op het WK in Rusland tegen Duitsland als invaller binnen de lijnen. Hij werd daarmee de derde speler die op vijf WK's in actie kwam.

Márquez fungeerde als aanvoerder van Mexico op de WK's van 2002, 2006, 2010 en 2014. De gelouterde Mexicaan heeft de band inmiddels overgedragen aan Andrés Guardado, maar hij kwam de oud-PSV'er tegen Duitsland een kwartier voor tijd aflossen.

De Káiser, zoals hij in eigen land wordt genoemd, hielp mee om de voorsprong tot het einde vast te houden. Alleen zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus kregen ook speeltijd op vijf WK's. De Mexicaanse doelman was erbij in 1950, 1954, 1958, 1962 en 1966, Matthäus kwam in actie op de toernooien van 1982, 1986, 1990, 1994 en 1998.

Márquez kan ook nog in een rijtje komen met Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose en Cristiano Ronaldo als hij een doelpunt maakt in Rusland. Zij scoorden op vier WK's, de Mexicaan was trefzeker in 2006, 2010 en 2014.

Met zijn 39 jaar en 124 dagen werd Márquez de op drie na oudste veldspeler ooit op de mondiale eindronde, zo zocht databureau Gracenote uit.

Roger Milla uit Kameroen is sinds het WK van 1994 de oudste met 42 jaar en 39 dagen, gevolgd door de Argentijn Angel Labruna (39 jaar en 260 dagen op het WK 1958) en de Engelsman Stanley Matthews (39 jaar en 145 dagen in 1954).

De Mexicaan heeft nog zeker twee wedstrijden, en misschien wel meer, om zijn cijfers aan te scherpen. ,,Met deze mentaliteit zijn we tot alles in staat'', zei Márquez, die na het WK stopt met voetballen.