Dick Jaspers wint worldcuptoernooi

In de Belgische badplaats Blankenberge was de 52-jarige Brabander in de finale te sterk voor de Turk Semih Sayginer. Jaspers won de partij in 17 beurten met 40-33.

Deze overwinning was broodnodig voor de speler die al vele jaren in eigen land het driebanden domineert en nog steeds tot de absolute wereldtop behoort. Want in de eerdere toernooien in deze cyclus, in Turkije en Vietnam, moest hij na de eerste ronde al weer naar huis en dreigde hij zelfs uit de top 10 van de wereldranglijst te vallen.

Door deze overwinning is zijn positie in de wereldtop voorlopig weer veilig gesteld en is deze overwinning een mooie opmaat voor de komende toernooien, met als hoogtepunt begin augustus een toernooi in de omgeving van New York. Daar ligt maar liefst een bedrag van 150.000 dollar op de winnaar te wachten.

Jaspers bereikte de finale door in de halve finale de lokale favoriet, de Belg Eddy Merckx op heel bijzondere wijze te verslaan. In deze partij – over 40 caramboles – wist Dick in 2 beurten 30 punten te maken en toch duurde de hele partij 19 beurten. Hij begon de match met een serie van 16 en kwam met 14 over de finish. Merckx kwam niet verder dan 23 driebanders.