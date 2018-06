Ongeloof bij Duitse vedettes

„We verloren zo vaak de bal, ongelooflijk”, zei middenvelder Kroos die met een vrije trap nog dicht bij de gelijkmaker was.

„We moeten eerlijk zijn, Mexico heeft verdiend gewonnen. Maar begrijpen doen we het niet”, voegde verdediger Hummels daaraan toe.

„We hadden vooraf afgesproken om te spelen zoals we altijd doen. Aanvallend en met veel diepgang”, legde Hummels uit.

„Dan is het natuurlijk levensgevaarlijk om tegen een sterke tegenstander als Mexico zo vaak de bal te verliezen. En als je dan met acht man aanvallend denkt, dan is de verdedigende stabiliteit zoek. We kwamen daardoor constant onder druk te staan uit een counter”, aldus een kritische Hummels.

De verdediger weet wat Duitsland nu te doen staat. „We moeten twee keer winnen, anders is het voorbij. Of ik me zorgen maak? Als we weer zo spelen wel, ja.”