Tweevoudig WK-finalist Arie Haan beoordeelt Nederlands elftal tegen Turkije Oranje op rapport: ’Memphis Depay en Davy Klaassen waren wereldklasse’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

De basiself van Oranje zingen het Wilhelmus. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Arie Haan stond in twee WK-finales en speelde met Nederland ’totaalvoetbal’ in de jaren zeventig. De ex-international was rapporteur bij Nederland-Turkije (6-1) en zegt te hebben genoten. „Voor de rust gaf ik heel Oranje een negen”, aldus Haan.