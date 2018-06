Korving verslaat Müllenberg

De Tukker moest tijdens de NK in Maastricht zijn meerdere erkennen in Roy Korving, die met 5-0 zegevierde.

Müllenberg won in de klasse tot 81 kilogram zowel nationaal als internationaal de nodige medailles. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 strandde hij in de achtste finales. Müllenberg wil zijn geluk gaan beproeven in een hogere gewichtsklasse.

Max van der Pas moest in de klasse tot 75 kilogram de titel laten aan Zakaria Elhaij (0-5). Enrico Lacruz (-60 kg) kon door een blessure niet meedoen in Maastricht. Ook Nouchka Fontijn (-75 kg) kwam niet in actie. De Schiedamse werd nog wel gehuldigd voor de Europese titel die ze eerder deze maand in Sofia veroverde.