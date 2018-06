Alonso: ’Wat mij betreft doen we dit elke twee weken’

De Spaanse coureur mocht zondag de 24 Uur van Le Mans bijschrijven op zijn erelijst en kwam daarmee weer een stap dichter bij de 'Triple Crown of Motorsport'. Hij heeft ook de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 al gewonnen en alleen winst op de 'Oval' in Indianapolis ontbreekt nu nog.

,,Vorig jaar deed ik zonder een echt doel mee aan de Indy 500. Ik heb toen aan de leiding gereden en was dicht bij de overwinning, maar helaas ging die kans verloren'', zei de 36-jarige Alonso, die door motorproblemen uitviel.

,,Hier op Le Mans was ik ook bang dat het mis zou gaan toen we aan kop lagen. Het is jammer dat de 24 Uur van Le Mans maar één keer per jaar wordt gehouden, wat mij betreft doen we dit elke twee of drie weken.''

Om in de voetsporen van Graham Hill te stappen, moet Alonso nu de Indy 500 nog winnen. ,,Dat is een zeer aantrekkelijk doel. Om een nog betere en completere coureur te worden, moet je in diverse takken van de sport uitkomen. Ik ga de uitdaging graag aan om de specialisten op de 'Oval' te verslaan.''