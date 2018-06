Brazilië bijt zich stuk op stug Zwitserland

De Goddelijke Kanaries kwamen tegen Zwitserland niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Philippe Coutinho hielp de vijfvoudig wereldkampioen in Rostov met een prachtig afstandschot op voorsprong, maar in de tweede helft kopte Steven Zuber de gelijkmaker tegen de touwen.

Coutinho brak in de twintigste minuut de ban met een fraai krulschot. Vanaf de linkerkant van het veld deponeerde hij het leer in de verre kruising achter de Zwitserse doelman Yann Sommer.

Zwitserland gaf zich echter niet gewonnen en kwam af en toe gevaarlijk onder de Zuid-Amerikaanse druk vandaan. Vijf minuten na rust resulteerde dat in de gelijkmaker. De Braziliaanse verdediging, niet bepaald zwak in de lucht, liet Zuber helemaal vrij en de linkbsuiten profiteerde optimaal met het hoofd: 1-1.

Steven Zuber schreeuwt het uit na zijn treffer. Ⓒ Reuters

Aan de goal ging een duwtje van Zuber vooraf, maar de scheidsrechter Cesar Ramos uit Mexico hoefde de beelden niet terug te zien. Even later was dat opnieuw het geval nadat Gabriel Jesus in het strafschopgebied naar beneden werd gewerkt, tot onvrede van de Brazilianen.

In de slotfase waren invaller Roberto Firmino en centrale verdediger nog dicht bij de winnende treffer, maar een kopbal van de aanvaller werd door Sommer naast getikt, waarna een schot van Miranda uit de daaropvolgende hoekschop naast ging.

Neymar stelde tegen Zwitserland behoorlijk teleur. Ⓒ REUTERS

Grote vedette Neymar was zondag totaal niet bij machte om Brazilië bij de hand te nemen. De aanvaller van Paris Saint-Germain grossierde in balverlies en zag zijn vrije trappen en corners allerlei kanten op vliegen, maar niet de goede.

Door het gelijkspel van Brazilië en Zwitserland gaat Servië aan de leiding in Poule E. Eerder op de dag wonnen de Serviërs met 0-1 van Costa Rica.