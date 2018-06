Neymar bespot en beschimpt

Waar de sterspeler verondersteld werd om het verschil te maken, viel hij juist op door foute passes en keuzes. Vanwege zijn ’ongewone’ nieuwe kapsel werd hij online ook nog eens extra bespot en beschimpt.

Kijkers vergeleken de Braziliaanse aanvaller met zwabber, een alpaca, een cavia, een kaketoe en een bord pasta. Velen gingen aan de slag in het computerprogramma photoshop en deelden hun creaties via Twitter.

Analisten fileerden Neymar vanwege zijn spel. "Na de rust was hij ietsje beter, maar zijn ploegmaats leken toch geen vertrouwen in hem te hebben", aldus Jan Mulder bij Sporza. "Ze moeten op training gezien hebben dat hij niet scherp is."

Ook het feit dat de rechtspoot zich aanstelde na een trap en even later weer vrolijk over het veld liep, zorgde voor irritaties bij Mulder. "Opnieuw vervelend toneel van hem. Het was echt een zeer ergerlijke prestatie van Neymar."