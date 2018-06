Bondscoach Brazilië laakt videoarbiter

,,Ik zoek niet naar excuses'', betoogde hij. Het sluwe duwtje van Steven Zuber tegen verdediger Miranda vlak voordat hij raak kopte, was volgens Tite niettemin overduidelijk.

,,Geen discussie over mogelijk. Daarna kregen we evenmin een strafschop, maar daar kun je nog wel over redetwisten. Jammer dat het hele proces en systeem met de videoarbiter kennelijk nog niet optimaal werkt.''

De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic. Ⓒ Getty Images

Collega Vladimir Petkovic was trots op zijn spelers. ,,Ze bleven strijden tot het eindsignaal. Ze bleven vooruit voetballen en hielden daardoor Brazilië onder druk. We hebben nu een uitstekende uitgangspositie.''

Volgens Petkovic was van een overtreding bij de Zwitserse gelijkmaker geen sprake. ,,Zuber creëerde ruimte voor zichzelf op reglementaire wijze. Een eventuele strafschop voor Brazilië heb ik daarna niet gezien. Mij hoor je niet klagen over de arbitrage. We hebben nu scheidsrechters op het veld en in de videokamer. Dat is een duidelijke situatie.''