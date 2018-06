Oranje tintje aan WK-duel België

Het zijn Danny Makkelie en Sander van Roekel. De Duitser Bastian Dankert is de eerste videoarbiter (VAR). Zijn landgenoot Felix Zwayer completeert het kwartet, dat in een speciale studio in Moskou achter de beeldschermen werkzaam is.

Makkelie is bij het WK in Rusland de vaste videoscheidsrechter bij Team Kuipers. Hij is een van de dertien videoarbiters op het WK. Van Roekel is met Erwin Zeinstra op het veld de vaste assistent van Björn Kuipers, die vrijdag met de hulp van zijn collega's de leiding had bij het duel tussen Egypte en Uruguay (0-1).

De videoscheids kan corrigeren bij vier spelsituaties: doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en persoonsverwisselingen (verkeerde speler krijgt een kaart). Tijdens de eerste vier WK-dagen is al veel te doen geweest over de nieuwe WK-functionaris, zowel in positieve als in negatieve zin.