Onderzoek naar ’homofobe kreten’ Mexico

Tijdens het gewonnen duel met wereldkampioen Duitsland (1-0) klonk zondag massaal 'Puto' in het stadion in Moskou bij doeltrappen of vrije trappen van de Duitsers. Volgens actiegroepen die opkomen voor de rechten van homoseksuele mensen gaat het hierbij om een belediging. De Mexicanen ontkennen dat.

De Mexicaanse voetbalbond is vorig jaar door de FIFA al eens gewaarschuwd voor deze uitroep. De aanhang kreeg daarna het verzoek om deze schreeuw niet meer te laten horen. Voor het begin van het WK heeft de Mexicaanse bond de supporters nogmaals opgeroepen om ervan af te zien. Dat bleek vergeefse moeite.

De FIFA, die bij het WK bij elke wedstrijd een vast protocol aanhoudt wat betreft racisme, discriminatie en andere ontoelaatbare uitingen, heeft onder meer alle aanwezige waarnemers bij het duel gevraagd om een verklaring. Tot nader order doet de FIFA verder geen mededelingen over deze zaak.