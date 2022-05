Vitesse na verlenging langs FC Utrecht: nu tegen AZ in finale

In de verlenging maakte Nikolai Baden Frederiksen na een steekpass van Matus Bero de derde en beslissende treffer voor Vitesse. Million Manhoef en Sondre Tronstad hadden eerder met hun doelpunten de verlenging afgedwongen.

Vitesse had na 90 minuten de nederlaag in Utrecht van eerder in de week goedgemaakt. Manhoef zorgde in de eerste helft voor de openingstreffer. Utrecht-aanvoerder Willem Janssen kopte weg na een voorzet, maar Manhoef nam de bal goed aan en schoot binnen. Aan het begin van de tweede helft trok Vitesse de stand helemaal gelijk. Tronstad kreeg de bal na een snelle ingooi van Toni Domgjoni en schoot van afstand hard en fraai raak.

Makkelijk overeind

FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel voorkwam daarna nog met enkele goede reddingen dat Vitesse het duel al in de reguliere speeltijd in zijn voordeel besliste. Utrecht kreeg enkele mogelijkheden in de omschakeling maar speelde die niet goed uit.

In de verlenging zette Baden Frederiksen Vitesse voor het eerst in de dubbele ontmoeting op voorsprong. Utrecht probeerde het daarna nog wel met lange ballen richting onder anderen de ingevallen Henk Veerman, maar Vitesse bleef redelijk gemakkelijk overeind. Keeper Jeroen Houwen hield wel nog een kopbal van Joris van Overeem uit het doel.

Afscheid Janssen

Baden Frederiksen kreeg diep in blessuretijd na een onnodige overtreding nog zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. Hij mist daardoor de eerste wedstrijd in de play-offs donderdag thuis tegen AZ. De tweede wedstrijd wordt zondag 29 mei in Alkmaar gespeeld.

Routinier Janssen speelde door de uitschakeling zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. De 35-jarige verdediger gaat komend seizoen aan de slag als technisch manager van VVV-Venlo. Janssen speelde meer dan vijfhonderd competitiewedstrijden in Nederland waarvan ruim vierhonderd in de Eredivisie. Sinds 2013 speelde hij bij FC Utrecht. Daarvoor speelde hij voor FC Twente, Roda JC en VVV-Venlo.