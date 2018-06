Twaalfde homerun Bogaerts

De Nederlandse international sloeg de bal over de hekken in de zevende inning van de wedstrijd tegen Seattle Mariners. Hij nam ploeggenoot Andrew Benintendi mee over de thuisplaat. De twee punten droegen bij aan de overtuigende overwinning van 9-3 voor de Red Sox.

