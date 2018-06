Dit kunnen we vandaag op het WK verwachten

België, de nummer drie op de wereldranglijst, is al negentien wedstrijden op rij ongeslagen. Hier en daar wordt de ploeg van bondscoach Roberto Martinez zelfs als kandidaat gezien voor een podiumplaats. Een WK-medaille zou voor de Belgen historisch zijn. De vierde plek in de eindstand van het WK in 1986 in Mexico vormt vooralsnog de beste WK-prestatie.

Panama, de nummer 55 van de wereldranglijst, wist in alle negen wedstrijden tegen een Europees land niet één keer te winnen. Beide landenteams speelden nog nooit tegen elkaar. Het duel in Sotsji vangt om 17.00 uur aan. Daarna treedt Engeland, vanaf 20.00 uur, aan tegen Tunesië, eveneens in groep G.

De vijfde WK-dag begint om 14.00 uur met het duel tussen Zweden en Zuid-Korea in groep F. In deze poule startte wereldkampioen Duitsland zondag met een sensationele nederlaag tegen Mexico (0-1).