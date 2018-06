Sinkeldam en Slagter op weg naar Tour

Sinkeldam zal een voorname rol vertolken in de sprinttrein van Arnaud Démare, zoals hij dat ook deed in de door de Fransman gewonnen achtste etappe van de Ronde van Zwitserland.

,,Normaal gesproken rijd ik de Tour, want ik heb heel de voorbereiding meegedraaid met Arnaud”, aldus de uittredend Nederlands kampioen, zoals hij het zelf voorziet. ,,De kans is groot dat het NK op de weg uitdraait op een massasprint en dan heb ik geen illusies dat ik Dylan Groenwegen ga kloppen. En pas op, Fabio Jakobsen is er ook eentje om in de gaten te houden. Ik ben vooral supertrots dat ik deze trui heb mogen dragen.”

Slagter toonde in de Ronde van Zwitserland met een derde plaats in de rit naar Leukerbad goede vorm. ,,Die prestatie helpt zeker mee en ik verwacht dat ik er ook bij ben in de Ronde van Frankrijk”, aldus de teammakker van Mark Cavendish, de Brit die in zijn loopbaan al dertig Tour-etappes won.