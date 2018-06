Alle ballen op Groenewegen

Dylan Groenewegens adelbrieven van de voorbije maanden vormen in elk geval een overtuigend fundament voor die gedachte. Van alle snelle mannen die volgende maand in de massasprints willen schitteren – Kittel, Cavendish, Gaviria, Ewan, Matthews, Greipel en Sagan – is hij deze jaargang degene met de meeste dagsuccessen.

Gistermiddag sloot de Amsterdammer van Lotto-Jumbo zijn aanloop naar het hoofdnummer van het seizoen af in de Ronde van Slovenië. Natuurlijk speelde hij geen rol van betekenis in de tijdrit; dat deed ploegmaat Primoz Roglic wel, want na diens ritzege zaterdag onderstreepte de thuisrijder zijn klasse door opnieuw te winnen en zo de eindzege van extra glans te voorzien.

Groenewegen maakte eerder indruk. De tweede dag versloeg hij op superieure wijze alle spurtkanonnen die hij straks ook in Frankrijk ontmoet. Dat was zijn negende overwinning van het seizoen. ,,Dat heeft me weer extra moraal gegeven. Maar er zijn veel mooie dingen langsgekomen het eerste halve jaar. Als sprinttrein hebben we van de winter snoeihard getraind. We kenden onze sterkte, wisten ook wat er nog beter moest en hoe dat veranderd zou kunnen worden. Dat heeft goed uitgepakt. Ik vind dat ik een perfect voorjaar draaide en na de break eind april heb ik de draad van het winnen meteen weer opgepikt in de Ronde van Noorwegen’’, aldus de Mokumer, die op 1 juli topfavoriet is voor de Nederlandse titel.