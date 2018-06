Unieke slechte start toplanden op WK

Want het was voor het eerst in de WK-historie dat zowel de Brazilianen, Argentijnen als de Duitsers hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal niet wisten te winnen.

Argentinië speelde teleurstellend gelijk tegen IJsland (1-1), na zelfs nog een gemiste strafschop van Lionel Messi. Wereldkampioen Duitsland verloor verrassend van een wervelend Mexico, na de enige treffer van het duel door PSV’er Hirving Lozano. En ook Brazilië won hun eerste groepsduel niet. Zwitserland wist ze op een gelijkspel te houden.(1-1).