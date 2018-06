Maradona woedend op Argentijnse bondscoach

Bondscoach Jorge Sampaoli kan dus voorlopig geen goed doen bij hem. ’’Hij kan echt niet thuiskomen in ons land als hij zo met Argentinië blijft spelen”, wist de Venezolaanse televisie volgens BBC uit El Diego te ontfutselen.

Maradona zag het tafereel - al rokend - vanaf de tribune in Moskou aan. ’’Wat een schande. Niks voorbereiden, terwijl je voor de wedstrijd weet dat ze bij IJsland allemaal 1.90m lang zijn.”

Messi

De voormalig nummer 10 van de Argentijnen vindt vooral dat de speelstijl niet klopte. ’’De spelers kun je niets kwalijk nemen, behalve misschien hun arbeidsethos. Maar eigenlijk lag het niet bij de spelers en nog minder bij Messi. Die gaf alles wat hij in zich had.”

Bekijk ook: Dít schrijven buitenlandse media over Messi

Over de gemiste penalty van Messi wil hij het eigenlijk hebben. ’’Ik miste vijf belangrijke strafschoppen en ik bleef gewoon Diego Armando Maradona. Ze hebben geen punten laten liggen omdat Messi die penalty miste.”

’Pluisje’ maakte Argentinië in 1986 op het WK in Mexico praktisch in zijn eentje wereldkampioen. In 2010 in Zuid-Arika behaalde hij als bondscoach de kwartfinale.