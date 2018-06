Denemarken kan rekenen op verdediger

De verdediger van Chelsea viel zaterdag met een voetblessure uit in de slotfase van het gewonnen duel met Peru (1-0). De schade valt echter mee, concludeerde de medische staf van de Denen na onderzoek.

Christensen kan donderdag in Samara tegen Australië, de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk, weer het centrale verdedigingsduo vormen met aanvoerder Simon Kjaer. De Australiërs begonnen het WK met een nipte nederlaag tegen Frankrijk, de favoriet in de poule (1-2).

De Deense bondscoach Age Hareide heeft in Rusland nog 22 spelers tot zijn beschikking. Middenvelder William Kvist liep tegen Peru twee gebroken ribben en een geperforeerde long op en moet terug naar huis. Toch heeft de 33-jarige middenvelder van FC Kopenhagen de hoop nog niet helemaal opgegeven. ,,Het WK duurt lang en wij gaan verder komen'', zei Kvist in een video op Facebook vanuit het ziekenhuis in Saransk. ,,Er is een heel kleine kans dat ik wellicht nog een rolletje kan spelen.'' De 81-voudig international vliegt wel eerst terug naar Denemarken voor nader onderzoek. Kvist werd tegen Peru vervangen door Ajacied Lasse Schöne.