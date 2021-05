Memphis Depay Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na de onthullingen van Follow the Money over het tekengeld van de in 2018 transfervrije Stefan de Vrij wordt het interessant om te zien hoe De Vrij’s collega-international Memphis Depay zich gaat opstellen. Een bedrag van 7,5 miljoen euro kwam niet bij De Vrij, maar bij zijn Nederlandse spelersmakelaarskantoor Sports Entertainment Group (SEG).