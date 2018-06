Onrust bij Kroatië

Het zou volgens de Kroatische media gaan om AC Milan-spits Nikola Kalinic, omdat hij tegen Nigeria geweigerd zou hebben om in te vallen. In de WK-kwalificatie was de aanvaller met enige regelmaat basisspeler, maar bij het duel tegen de Nigerianen moest hij ineens op de bank plaatsnemen van Dalìc. Kalinic zou zelf gemeld hebben dat hij ’rugproblemen’ had en hierdoor niet kon invallen.

Om 16.15 uur staat er een persconferentie gepland.