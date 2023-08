VIDEO Psychologische oorlogsvoering? Dominic Stricker zingt Whitney Houston op US Open

Een opmerkelijk beeld op de US Open. Tennisser Dominic Stricker zong vlak voor zijn matchpoint ’I Wanna Dance With Somebody’ van Whitney Houston. Het had wel het gewenste effect, want hij versloeg verrassend Stefanos Tsitsipas, de nummer zeven van de wereld, met 7-5, 6-7, 6-7, 7-6 en 6-3.

