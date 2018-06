Neymar klaagt over scheidsrechter

Net als Ronaldo en Messi wil Neymar records neer gaan zetten. Maar het record van ‘aantal overtredingen geïncasseerd’, dat heeft hij liever niet in handen. Tegen Zwitserland werden in totaal tien fouten op hem gemaakt; het meeste voor een Braziliaan sinds 1966. De laatste speler die dat op een WK overkwam was Alan Shearer in 1998.

’’Ik heb er weinig over te zeggen”, aldus Neymar, maar hij ging er toch op in. ’’Het enige wat ik moet doen is voetballen. Of toch proberen te voetballen. Maar ik denk dat het bijna iets normaals geworden is dat er zo veel overtredingen worden begaan. Het is aan de scheidsrechter om de fouten vast te stellen, maar als hij niet oplet…Ook de videoscheidsrechters moeten trouwens hun baan gewoon uitvoeren. Ze zijn met vier, maar hadden niet gezien dat er bij de goal van Zwitserland geduwd werd.”

Hinken

De vraag is nu vooral: raakt Neymar topfit voor de wedstrijd van vrijdag tegen Costa Rica? Want iedereen heeft het gezien: de 26-jarige aanvaller leek zijn reserves aan te wenden, zonder al te veel versnellingen. En door die tikken van de Zwitsers leek het er niet beter op te worden. Volgens Braziliaanse media kwam hij zelfs nog hinkend uit de kleedkamer, de voetbreuk van enkele maanden geleden zou hem dan ook nog zeker parten spelen.

’’Ik werd geraakt en het deed pijn, maar niks om zorgen over te maken”, aldus Neymar. Maar dat is net wat de Brazilianen wél doen: zich zorgen maken.