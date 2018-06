Leon de Kogel zwaargewond na auto-ongeluk

Momenteel ligt hij in het Utrechtse UMC. Daar moet hij nog enkele operaties ondergaan, meldt het AD. Hoe hij er exact aan toe is wil de familie vooralsnog niet kwijt. De politie op Malta doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Kogel zat als medepassagier in de auto en niet zelf als bestuurder.

De aanvaller vierde met vrienden vakantie op Malta.

De Kogel tekende in januari nog maar een contract voor anderhalf jaar bij het Spaanse UE Cornellà, uitkomend in de Segunda División. Hij begon zijn profcarrière bij FC Utrecht, maar had vooral een succesvolle periode bij Go Ahead Eagles.