Sponsor zorgt voor verkoop Ajax-speelster

,,De afkoopsom is niet te vergelijken met de bedragen bij de heren, maar een serieus bedrag voor het vrouwenvoetbal'', zegt directeur Marcel Borger van OrangeGas, leverancier van duurzame brandstoffen en energie.

Van Lunteren (25) veroverde vorig jaar met Oranje in eigen land de Europese titel. In de nationale ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is de 59-voudig international de vaste rechtsback. Bij Ajax speelde Van Lunteren voornamelijk als schaduwspits. Ze pakte de afgelopen twee seizoenen met de Amsterdamse vrouwen de 'dubbel' (landstitel en KNVB-beker).

,,Ik ben trots op de afgelopen negen jaren die ik in Nederland op het hoogste niveau heb mogen spelen'', zegt Van Lunteren. ,,Door nu te kiezen voor SC Freiburg denk ik alles uit mezelf te kunnen halen. Dit is voor mij de ideale voorbereiding op het WK van volgend jaar.'' Ze ondertekent een contract voor één jaar bij de nummer drie van Duitsland, waar ze gaat spelen met rugnummer 23. Ajax raakte onlangs ook al verdedigster Stefanie van der Gragt kwijt, die overstapt naar FC Barcelona.

Van Lunteren speelde zes jaar voor Ajax, daarvoor kwam ze uit voor AZ en Telstar. Met de Alkmaarse club pakte de Noord-Hollandse in 2010 de landstitel.