’Men moet op Zwitserland gaan letten’

„Ik hoop dat men op ons gaat letten nu, want eerlijk gezegd ontberen wij erkenning en dat is jammer, want we spelen erg goed”, aldus Petkovic, die sinds 2014 de Zwitserse nationale ploeg onder zijn hoede heeft.

Hij voorspelt dat Zwitserland ook de volgende wedstrijden met dezelfde onverschrokkenheid ingaat. „We speelden al 1-1 tegen Spanje in de voorbereiding en ook tegen Brazilië lieten we zien dat we veerkrachtig zijn en geloof in eigen kunnen hebben. Met diezelfde instelling blijven we voetballen”, aldus Petkovic.

Servië, dat met 1-0 won van Costa Rica, is de volgende tegenstander. De ervaren middenvelder Valon Behrami verwacht een zware pot. „Servië speelt al een aantal jaren met dezelfde spelers, dat maakt ze een sterke ploeg.”