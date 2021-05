Voetbal

Degradatie FC Emmen na penaltythriller, NAC mag blijven dromen

FC Emmen maakte dit seizoen furore in de Eredivisie met een imposante inhaalrace, maar de comeback van de Drentse club is op pijnlijke wijze afgebroken in de eerste wedstrijd van de promotie/degradatie play-offs. NAC Breda trok op karakter aan het langste eind. Na negentig minuten en na verlenging s...