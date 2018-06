PSV stalt Lammers bij Heerenveen

De huurtransfer zat al een tijdje in de koker. Lammers was afgelopen seizoen goed voor elf competitietreffers in zestien duels voor Jong PSV en maakte ook al speelminuten in de hoofdmacht. Toch acht PSV het voor Lammers beter om een jaar elders Eredivisie-ervaring op te doen.

Bij Heerenveen wordt de spits de mogelijke vervanger van Reza Ghoochannejhad. De Iraanse spits is momenteel met zijn land actief op het WK in Rusland, maar maakte aan het einde van het vorige seizoen bekend dat hij deze zomer wil vertrekken uit Friesland.