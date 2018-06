Mourinho: ’Tegenslag goed voor Duitsland en Brazilië’

Duitsland liet zich zondag lelijk verrassen door Mexico (0-1), terwijl Brazilië zich stukbeet op het oerdegelijke Zwitserland (1-1). Beide landen zullen daardoor aan de bak moeten in hun resterende twee groepsduels.

„Maar deze tegenslag is juist goed voor ze, daardoor staan ze weer even met beide benen op de grond”, aldus Mourinho in gesprek met Russia Today. „Ze zullen zich dan ook gewoon kwalificeren voor de volgende ronde. Het beste van deze ploegen komt pas in de knock-outfase.”

De Manchester United-manager vervolgt: „Ik denk dat ze zelf ook wel weten hoe goed ze zijn. Ze weten ook dat ze zich nog zullen verbeteren. Hun fans hoeven niet bang te zijn.”