Blunderende De Gea krijgt tweede kans

Bondscoach Fernando Hierro sprak zijn vertrouwen uit in de keeper van Manchester United, die opzichtig blunderde in het duel met Portugal (3-3). Hij liet de bal na een houdbaar schot van Cristiano Ronaldo door de handen glippen.

„We hebben het volste vertrouwen in hem. Ik weet uit eigen ervaring dat spelers het vertrouwen nodig hebben van hun coach, in goede én in slechte tijden”, aldus Hierro, die twee dagen voor de wedstrijd tegen Portugal werd aangesteld als vervanger van de ontslagen bondscoach Julen Lopetegui.

De blunder leidde tot pittige kritiek in Spanje op De Gea. Hoewel hij afgelopen seizoen vaak uitblonk bij zijn Engelse club, tastte hij in de laatste interlands met Spanje nogal eens mis. „Hij heeft moeilijke momenten gehad, maar komt daar wel overheen. De psychologie bij keepers werkt anders; ze hebben tijd en lucht nodig en die krijgt hij van mij”, zei Hierro.