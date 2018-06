’Mexicaanse bondscoach is een genie’

„Hij is een genie”, zei de middenvelder, die het afgelopen half jaar op huurbasis voor Sevilla speelde. „De bondscoach is volledig toegewijd aan de ploeg.”

Osorio, de Colombiaanse trainer van het Mexicaanse elftal, kreeg de afgelopen maanden nogal wat kritiek omdat hij zoveel wisselingen doorvoerde in zijn ploeg. Hij durfde het aan om Mexico in het Loezjniki-stadion van Moskou tegen Duitsland vol op de aanval te laten spelen. De Mexicaanse storm leverde in de eerste helft de 1-0 van PSV’er Lozano op. Na rust werden de manschappen van Osorio steeds vermoeider, maar mede dankzij keeper Ochoa bleef zijn ploeg overeind.

„Dit laat zien waartoe wij in staat zijn”, zei Layún. „Wij kunnen iedereen aan op dit WK.”