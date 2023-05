Noa Lang provoceert Alderweireld: ’Toby wilde stoer doen, hij was een kleine baby’

,,Eindelijk gewonnen”, zei Lang ook opgelucht na de zege. „We moesten gewoon eens winnen en dat is ons vandaag gelukt. Ik ben blij dat we eindelijk van de nul af zijn. En dan nog tegen Antwerp. Dat is mooi.”

Tegen het eind van de wedstrijd liep het echter nog even uit de hand toen hij dus op de bal ging staan. Dat was niet naar de zin van Toby Alderweireld, die Lang een flinke por verkocht.

„Dat is zoals ik ben. Alderweireld wilde een beetje stoer doen, hij was geïrriteerd omdat hij van ons verliest. Dat hoort bij voetbal, ik ben nu eenmaal ’dat type speler’. Je moet me aanpakken in het duel en niet erna als een kleine baby mij bij mijn kraag komen pakken. Maar zoals ik zeg: dat hoort bij voetbal. En het maakt het ook leuk, toch?”