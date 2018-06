Fenerbahçe maakt weg vrij voor Cocu

De nieuwe voorzitter van Fenerbahçe, Ali Yildirim Koç, heeft Cocu boven aan zijn verlanglijst staan als nieuwe hoofdtrainer. De Turken meldden zich afgelopen week bij PSV. Het contract van Cocu in Eindhoven loopt nog één jaar door. „Fenerbahçe is aan zet, zij moeten er met PSV uitkomen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract”, meldde algemeen directeur Toon Gerbrands zaterdag.

Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie, drie punten achter stadgenoot Galatasaray. De club gaat de voorronde van de Champions League in.