Zweden dankt VAR tegen Zuid-Korea

Beide landen zagen zondag hoe Mexico voor een daverende verrassing in Groep F zorgde door te winnen van wereldkampioen Duitsland. Zweden, dat aantrad met oud-Eredivisie-spelers Granqvist, Ola Toivonen en Marcus Berg, begon als favoriet aan het treffen met Zuid-Korea. De Aziaten hoopten vooral op bevliegingen van Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son.

Behoudens een brutale beginfase van de Zuid-Koreanen was het in de eerste helft vooral Zweden dat gevaar stichtte. Berg mocht het zichzelf verwijten dat zijn ploeg niet met een voorsprong de rust in ging. De oud-spits van FC Groningen en PSV kwam na twintig minuten oog-in-oog te staan met de Zuid-Koreaanse doelman Cho Hyun-Woo, nadat hij de bal slim mee kreeg van Toivonen. Berg had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot de bal recht door het midden waardoor Hyun-Woo redding kon brengen.

Marcus Berg, voormalig speler van FC Groningen en PSV, in duel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kort voor rust liet Berg zich opnieuw zien. De spits nam een lange pass knap aan, maar schoof de bal vanuit een moeilijke hoek voorlangs. Toivonen hoopte op zijn beurt op een strafschop, na een tackle van Lee Yong. Arbiter Joel Antonio uit El Salvador wilde er echter niet aan. In de beginfase van de tweede helft liet Zuid-Korea zich gelijk even zien. Uit een voorzet kopte Koo Ja-Cheol de bal centimeters naast, in het zijnet. Aan de andere kant vond Albin Ekdal met het hoofd doelman Hyun-Woo op zijn weg.

Na ruim een uur vond Antonio een overtreding op Viktor Claesson in het strafschopgebied niet genoeg voor een penalty. De scheidsrechter liet het spel in eerste instantie doorgaan, maar besloot toch om gebruik te maken van de videobeelden. Na het bekijken daarvan kon Antonio niet anders concluderen dan dat Zweden een strafschop verdiende. Die werd vervolgens feilloos benut door Granqvist: 1-0.

De Zuid-Koreaanse doelman Cho Hyun-Woo stompt de bal uit de lucht. Ⓒ Hollandse Hoogte

Daarmee speelde de VAR opnieuw een belangrijke rol tijdens dit WK. Eerder schoot de videoscheidsrechter ook al te hulp bij de groepswedstrijd Frankrijk-Australië, toen Antoine Griezmann op basis van videobeelden toch nog een strafschop kreeg. In blessuretijd kreeg Zuid-Korea nog een dot van een kans op de gelijkmaker, maar spits Kim Shin-Wook kopte naast. Zweden nestelt zich door de zege naast Mexico aan kop in Groep F. Duitsland en Zuid-Korea zijn nog puntloos.