Herbeleef hier de nipte zege van Oranje op Senegal

Op aangeven van Frenkie de Jong kopte Cody Gakpo de bal in de 84e minuut in het doel. De PSV'er kwam met zijn hoofd veel hoger dan de vuisten van keeper Édouard Mendy. Ver in blessuretijd zorgde invaller Davy Klaassen voor de 2-0. De Ajacied reageerde attent toen Mendy de bal losliet na een schot van Memphis Depay.

Het Nederlands elftal wist weinig te creëren tegen Senegal en speelde bij momenten slordig. Aan de andere kant werden ook weinig kansen weggegeven. De debuterende doelman Andries Noppert moest enkele keren in actie komen.

Oranje vervolgt de groepsfase vrijdag met een wedstrijd tegen Ecuador, dat zondag Qatar met 2-0 versloeg. Volgende week dinsdag sluit het Nederlands elftal de poulefase af tegen het gastland. De nummers 1 en 2 gaan naar de achtste finales.

Herbeleef alle ontwikkelingen in het openingsduel van Oranje in Groep A via ons liveblog: