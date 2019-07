Van Barneveld: ’Het is echt een lijdensweg’

„Wauw. Ik ben dolenthousiast, even los van het resultaat. Maar dat weet je tegen de allerbeste darter van de wereld”, reageerde Van Barneveld tegenover Telesport over zijn demonstratiepartij tegen Michael van Gerwen. Barney gooide met een helm op zelfs een elfdarter, maar verloor uiteindelijk wel. „Geweldig genoten.”

Stress

Hoe staat het momenteel eigenlijk met de vorm van Van Barneveld? „Eigenlijk niet goed. Ik ben realist. Ik ben niet geplaatst voor de majors en moet terug naar de vloertoernooien en die toernooien liggen me niet.” De 52-jarige Hagenaar verloor vorige week in Barnsley bij de Players Championship twee keer in de tweede ronde tegen respectievelijk Mensur Suljovic en Rob Cross. „Daar kwam ook nog eens mijn koffer niet aan. Dat leverde heel veel stress op en moest ik spelen met een geleend shirt, een geleende broek en geleende pijlen. Dat overkomt je dus.”

Van Barneveld is vanaf zaterdag dan ook de grote afwezige bij de World Matchplay, omdat hij zich gewoonweg als nummer 30 van de wereld niet wist te kwalificeren. „Dat voelt niet goed. Ik ga deze week benutten om hard te trainen, om te kijken wat er nog uit te vallen haalt. We moeten weer focussen op een toernooi in Hildesheim in augustus en dan de World Series in Nieuw-Zeeland en Australië, alleen die toernooien tellen niet mee voor de ranking. Je wilt ze natuurlijk wel graag winnen. Maar ook al win je ze alledrie, dan zegt dat niks voor de ranking.”

Harder werken

Normaal gesproken gaat Van Barneveld zich wel ’gewoon’ plaatsen voor het WK, waarop hij in het verleden grote successen vierde. Wel is hij zich bewust van de enorme strijd die hij de komende periode nog moet leveren. „Je hebt niet lang meer. Je hebt nog maar een maand of vijf, zes om naar dat WK te gaan. Het is echt een lijdensweg. Jarenlang was het een abc’tje dat ik bij de grote toernooien aanwezig was. Nu in een afscheidsjaar is het harder werken dan ooit.”

