Superster heeft bijzondere band met Nederland Geeft Oranje Argentijnse vedette Lionel Messi een afscheid ’in stijl’?

Door Jeroen Kapteijns

Wat kan Lionel Messi dit keer tegen Oranje? Ⓒ ProShots

Zijn eerste basisplaats ooit op een WK kreeg Lionel Messi in 2006 toebedeeld in de derde groepswedstrijd tegen Oranje. Zestien jaar later kan Nederland ook zijn laatste tegenstander ooit op het mondiale podium worden, als het Nederlands elftal in de kwartfinale in het Lusail Stadium de degens kruist met Messi & co.