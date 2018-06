Granqvist: ’Ook Duitsers moeten winnen’

„Het ging niet helemaal zoals we hadden verwacht”, sprak de aanvoerder en oud-Groninger, die na ruim een uur een strafschop benutte. „We zijn echter blijven vechten en dat heeft dit mooie resultaat opgeleverd. Maar voor goed voetbal waren we gewoon te nerveus.”

De volgende wedstrijd van Zweden is tegen Duitsland, dat eerder van Mexico verloor. Bij verlies dreigt voor de titelverdediger uitschakeling. „Het zal voor ons bepaald niet gemakkelijk zijn de Duitsers te verslaan”, aldus Granqvist. „Niet alleen zij, maar wij moeten eigenlijk ook winnen. Ik kan in elk geval iedereen verzekeren dat we ons uiterste best gaan doen.”