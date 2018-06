Strootman ziet AS Roma-coach verlengen

Di Francesco leidde de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad in zijn eerste seizoen naar de derde plaats in de Serie A en naar de halve finales van de Champions League, waarin Liverpool over twee duels net te sterk was.

De twaalfvoudig international van Italië kreeg vorig jaar een kans als hoofdtrainer bij zijn oude club. Di Francesco had eerder onder meer Pescara, Lecce en Sassuolo onder zijn hoede gehad.

„Het vertrouwen van de voorzitter en de clubleiding doen me goed”, zei Di Francesco. „Ik hoop dat terug te betalen met een nog beter seizoen dan afgelopen jaar.” De Italiaan heeft bij AS Roma onder anderen Kevin Strootman en Rick Karsdorp onder zijn hoede. Justin Kluivert staat op het punt te tekenen bij de ’Giallorossi’, die met Hakim Ziyech nog een Ajacied op het oog hebben.