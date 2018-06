Kroatië stuurt spits naar huis na werkweigering

Kalinic had naar eigen zeggen last van zijn rug, iets wat hij volgens Dalic ook al had opgevoerd als reden om niet te willen invallen in de oefeninterland kort voor de mondiale eindronde tegen Brazilië.

„Nikola zei dat hij er niet klaar voor was. Ik heb dat geaccepteerd”, zegt de Kroatische bondscoach in een verklaring op de website van de bond. „Omdat ik fitte spelers nodig heb die klaar zijn om mee te doen, heb ik hem naar huis gestuurd.”

Kalinic staat onder contract bij Fiorentina, maar speelde afgelopen seizoen bij AC Milan. Hij kwam zes keer tot scoren in de Serie A. De spits heeft Mario Mandzukic voor zich in de nationale ploeg. Kroatië, dat op het WK verdergaat met 22 spelers, speelt donderdag tegen Argentinië.