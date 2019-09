Oosterwijk verlaat FC Twente

Jari Oosterwijk kwam als jeugdspeler naar FC Twente. De aanvaller doorliep de FC Twente Voetbalacademie en maakte in 2013, met Jong FC Twente in de Jupiler League, zijn debuut in het betaald voetbal.

Een jaar later speelde Oosterwijk zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van de club, tijdens het uitduel met Vitesse kwam hij als invaller in het veld. In het seizoen 2016/2017 speelde Oosterwijk op huurbasis voor NAC Breda. Oosterwijk speelde 57 competitieduels voor FC Twente waarin hij dertien keer scoorde.