Pareltje Mertens zet België in beweging

Toplanden als Brazilië, Duitsland en Argentinië gaven De Rode Duivels tijdens hun eerste WK-duel het voorbeeld van hoe het vooral niet moest. Zij lieten zich verrassen door ploegen die op papier minder kwaliteit bezitten. Die fout mocht België simpelweg niet maken tegen Panama, een voetbaldwerg die voor het eerst meespeelt op een mondiaal toernooi.

De Belgen startten bovendien in een opstelling waar de klasse van afdroop. Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku stonden allen in de basis. In de openingsfase leek de ploeg van bondscoach Roberto Martinez direct bij de les. Hazard en Mertens namen het doel van Jaime Penedo onder vuur, maar de sluitpost hield Panama op de been.

Toby Alderweireld kapt zijn tegenstander uit. Ⓒ Getty Images

Na die kansen ging de Belgische storm echter liggen, nam het tempo af en daalde daardoor ook het spelniveau. In navolging van bovengenoemde topfavorieten worstelden ook de Belgen met een tegenstander die zich ver terugtrok op eigen helft. Gescoord werd er voor rust dan ook niet en met enig chagrijn stapten de Belgische spelers het veld af.

Al snel in de tweede helft werd dan toch de ban gebroken. En hoe. Met een prachtige volley schoot Mertens de bal over de kansloze Penedo heen: 1-0. Daarmee was het verzet van Panama nog niet gebroken, want kort na de treffer van Mertens kreeg de WK-debutant een dot van een kans. Michael Murillo dook op voor Courtois, maar de Belgische doelman maakte zich goed breed en keerde de inzet.

Lukaku stelde vervolgens de Belgische zege in een tijdsbestek van vijf minuten veilig . Eerst kopte de spits van Manchester United raak uit een fraaie voorzet met buitenkant voet van De Bruyne. Vervolgens lepelde Lukaku de bal subtiel over de uitstormende Penedo heen voor de 3-0.

Romelu Lukaku kopt België op 2-0. Ⓒ REUTERS

In Groep G spelen later op de avond nog Tunesië en Engeland tegen elkaar.