Colombia wacht tot laatste moment met Rodriguez

Volgens bondscoach José Pekerman moet de 26-jarige middenvelder van Bayern München eerst nog een laatste fitheidstest ondergaan. ,,We moeten afwachten hoe dat uitpakt”, liet hij in Saransk weten. „In dit soort gevallen nemen we altijd pas op het laatste moment een definitieve beslissing.”

Rodriguez was bij het vorige WK in Brazilië in 2014 topscorer met zes goals in vijf duels. Mede door zijn trefzekere inbreng haalde Colombia de kwartfinale. Hij kwam echter met fysieke klachten in Rusland aan.

Kuitblessure

Rodriguez, die nog eigendom is van Real Madrid, had last van vermoeide spieren. Ook werd hij gehinderd door een kuitblessure. Mede daardoor sloeg hij in de voorbereiding een paar trainingen over.

,,Het WK wordt gespeeld na een zwaar seizoen”, legde Pekerman uit. ,,Het klopt dat sommige spelers zich niet helemaal lekker voelden bij aankomst in Rusland. Maar inmiddels zijn de meeste jongens weer hersteld.” Vier jaar geleden was Colombia in de groepsfase met 4-1 te sterk voor Japan.