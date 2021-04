Erik ten Hag heeft dit seizoen alles goed gemanaged bij Ajax

Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Met het aanstaande kampioenschap van Ajax moet je concluderen dat trainer Erik ten Hag dit seizoen alles goed heeft gemanaged. Zijn contractverlenging valt daarom best te begrijpen. Hij zal het naar zijn zin hebben, de vrije hand krijgen van directeur voetbalzaken Marc Overmars en de selectie een eigen gezicht kunnen geven. Dan kan je wel naar Tottenham Hotspur verkassen, maar dat is geen club die zich even structureel in de topvier van de Premier League nestelt.