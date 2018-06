Arsenal haalt keeper weg bij Leverkusen

Met de overgang van de 26-jarige keeper, die voor het WK in Rusland niet werd geselecteerd, is een bedrag van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Volgens Duitse media wordt Leno dinsdag na medische goedkeuring in Londen gepresenteerd. Hij ondertekent een contract voor vijf jaar.

Leverkusen heeft de opvolger van Leno, voor wie ook Atletico Madrid en Napoli belangstelling hadden, al in huis. Vorige maand nam de Duitse club Lukas Hradecky over van bekerwinnaar Eintracht Frankfurt. De Finse international was transfervrij en tekende in Leverkusen een contract voor twee jaar.