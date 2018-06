Mertens: ’Benen wilden niet wat hoofd wilde’

,,Het was moeilijk”, zei Dries Mertens, die op schitterende wijze de openingstreffer maakte. ,,We hebben lang op dit duel zitten wachten. Dan is het eindelijk zover en verwacht iedereen heel veel van ons. Dan komt het weleens voor dat de benen niet willen wat het hoofd wil.”

Verwachtingen

Hij schrok er niet van. ,,We zijn niet het enige elftal dat in het eerste duel niet helemaal aan de verwachting voldoet. Dat hoort er ook een beetje bij. Ik hoop dat de tweede (tegen Tunesië) beter wordt.”

Kevin De Bruyne sloot zich daarbij aan. ,,Het was lastig. Iedereen wilde heel veel laten zien, maar het kwam er niet altijd uit. Nu moeten we groeien. Om een toernooi te winnen heb je veel nodig, kwaliteit, geloof en soms ook geluk.” Na de ontmoeting met Tunesië sluit België de groepsfase af tegen Engeland.

