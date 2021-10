Sport Kort: Bogaerts slaat Boston Red Sox naar play-offs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badmintonners zonder Caljouw naar officieus WK

09.47 uur: De Nederlandse badmintonners moeten het op de Thomas Cup, het officieuze WK voor landenteams, doen zonder hun kopman Mark Caljouw. De 26-jarige Caljouw heeft te veel last van een rugblessure. De Nederlands kampioen besloot in overleg met de medische staf om het toernooi in Denemarken, dat zaterdag begint, uit voorzorg over te slaan.

Caljouw deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen van Tokio. Hij bleef in de achtste finales steken. „Vooraf tekende ik voor het doorkomen van de poule en zou ik een tevreden gevoel hebben gehad met het bereiken van de laatste zestien, maar dat gevoel heb ik helaas niet”, zei de teleurgestelde Caljouw. „Een grotere kans om de kwartfinales te halen op de Olympische Spelen krijg ik misschien nooit meer.”

Bondscoach Ruud Bosch kon geen vervanger voor Caljouw meer oproepen vanwege de coronaregels. Hij reist woensdag met Joran Kweekel, Robin Mesman, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Brian Wassink, Andy Buijk en Gijs Duijs naar de Deense stad Aarhus. Oranje neemt het in groep C op tegen titelverdediger China, India en Tahiti.

Bogaerts slaat Boston Red Sox naar play-offs

07.48 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een plek in de play-offs van de Major League geholpen. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, opende in de zogeheten wildcardgame tegen New York Yankees de score met een homerun in de eerste inning. De Red Sox liepen daarna uit naar een overwinning van 6-2 op hun grote rivaal uit New York.

Bogaerts zette zijn ploeg op een 2-0-voorsprong door de bal de tribunes van Fenway Park in te slaan. Kyle Schwarber maakte er in de derde inning met eveneens een homerun 3-0 van. In de zesde inning liep Bogaerts vanaf het eerste honk zijn tweede punt van de wedstrijd binnen.

„We moeten hiervan genieten”, zei de korte stop van de Red Sox. „Dit was een zware wedstrijd, alles of niets. Ik had zo’n wedstrijd nog nooit gespeeld. Het moest hierin gebeuren, we zouden geen nieuwe kans krijgen. De Yankees zijn klaar en wij gaan door.” In de eerste ronde van de play-offs neemt Boston Red Sox het op tegen Tampa Bay Rays.

Bogaerts won in 2013 en 2018 met zijn ploeg de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers. De ploeg van pitcher Kenley Jansen versloeg Tampa Bay Rays in de World Series met 4-2.

Van de Zandschulp wint in kwalificaties Indian Wells

07.13 uur: Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de kwalificaties voor het toernooi van Indian Wells gewonnen van de Canadees Peter Polansky. De setstanden waren 6-3 6-3.

Van de Zandschulp was begin september een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, is de Veenendaler als eerste geplaatst.

Hij heeft nog één zege nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. Van de Zandschulp neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski en Ernests Gulbis uit Letland.